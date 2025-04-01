Севастополь: работодателям необходимо подтвердить основной вид экономической деятельности до 15 апреля

Не позднее 15 апреля работодателям необходимо подтвердить основной вид экономической деятельности (ОВЭД). В Севастополе это касается 11 тысяч работодателей.

Ежегодная процедура подтверждения ОВЭД необходима для определения размера страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

По основному виду экономической деятельности работодателям устанавливается класс профессионального риска, исходя из которого работодатели будут рассчитывать и уплачивать взносы за своих сотрудников в текущем году. Размер взноса варьируется от 0,2% до 8,5%. Чем выше класс профессионального риска, к которому относится ОВЭД страхователя, тем выше размер страхового взноса. Если работодателем не будет направлена информация об ОВЭД в установленный срок, он будет отнесен к виду экономической деятельности, имеющему наиболее высокий класс профессионального риска в соответствии с кодами по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, указанными в отношении него в Едином государственном реестре юридических лиц, — цитирует пресс-служба управляющего Отделением Социального фонда России по Севастополю Елену Гайворонскую.

Для подтверждения основного вида деятельности работодателям необходимо представить следующие документы:

— заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности;

— справку-подтверждение основного вида экономической деятельности;

— копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий год (кроме страхователей субъектов малого предпринимательства).

Указанные документы можно подать в электронном виде через портал Госуслуг, в личном кабинете страхователя на сайте СФР, по каналам СЭДО и спецоператоров связи. Сведения на бумажном носителе можно принести лично в клиентские службы регионального Отделения СФР или отправить почтой. После подтверждения ОВЭД и установления страхового тарифа работодатель получит соответствующее уведомление.

Организациям, зарегистрированным в 2025 году, подтверждать основной вид деятельности не требуется. От этого также освобождены индивидуальные предприниматели, поскольку ОВЭД для них соответствует основному виду деятельности, указанному в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

Если у вас остались вопросы, касающиеся подтверждения ОВЭД, их можно задать профильным специалистам Отделения Соцфонда по Севастополю: 8 (8692) 53-96-90.

Официальный телеграм-канал СФР для работодателей: t.me/strahovatelisfr

Телеграм-чат для страхователей по Севастополю: t.me/osfr_sevastopol

источник: пресс-служба Отделения СФР по Севастополю

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