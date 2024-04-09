Севастополь: Региональное Отделение Социального фонда России для предпенсионеров

Региональное Отделение Социального фонда России помогает севастопольским предпенсионерам заблаговременно позаботиться о будущей пенсии.

Специалисты фонда проверяют правильность заполнения трудовой книжки, справок и других сопутствующих назначению пенсии документов, оказывают содействие в направлении запросов бывшим работодателям и в архивные органы, готовят макет пенсионного дела к моменту назначения пенсии, а также при необходимости дополняют индивидуальный лицевой счёт предпенсионера недостающими сведениями, — цитирует пресс-служба управляющую Отделением СФР по Севастополю Елену Гайворонскую.

В этом году севастопольское Отделение СФР приглашает предпенсионеров (мужчин 1962 года рождения и женщин 1967 года рождения) в клиентские службы для заблаговременного представления документов о стаже, заработке и других сведений, необходимых для своевременного назначения пенсии.

Елена Гайворонская напомнила о том, что работающие предпенсионеры, как и прежде, могут обратиться по данному вопросу в кадровые службы своего предприятия и подать документы в органы СФР через работодателя.

Для личной подачи документов необходимо предварительно записаться на прием в клиентскую службу. Сделать это можно на сайте СФР https://es.pfrf.ru/znp/ или по телефону единого контактного центра (8-800-100-00-01), связавшись с оператором второй линии из Севастополя.

С собой на прием необходимо взять документ, удостоверяющий личность (паспорт), имеющиеся в распоряжении документы о стаже, заработке, об изменении ФИО (при необходимости), свидетельства о рождении детей, службы в армии, дипломов об образовании и пр.

Адреса клиентских служб Отделения СФР по г.Севастополю:

клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, д. 2);

клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, д. 5);

клиентская служба № 3 (ул. Киевская, зд. 11);

клиентская служба № 4 (ул. Н. Музыки, д. 60А).

источник: пресс-служба Отделения СФР по г.Севастополю