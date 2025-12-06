Прямо сейчас:
Севастополь: с 10 декабря начнется прием заявлений на предоставление новогодних подарков льготным категориям граждан

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:03 06.12.2025

В Севастополе отдельные категории детей в возрасте до 14 лет включительно, проживающие на территории города (по состоянию на 31 декабря текущего года), смогут получить подарки к Новому году.

Право на обеспечение новогодним подарком имеют следующие категории детей:

 • дети из многодетных семей;
• дети из малоимущих семей, являющихся получателями государственной социальной помощи;
• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе находящиеся на полном государственном обеспечении;
• дети, пострадавшие от последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
• дети-инвалиды;
• дети из семей лиц, погибших при исполнении служебных обязанностей;
• дети, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в категории «социально опасное положение»;
• дети, находящиеся в Социальном приюте для детей и подростков;
• дети, состоящие на учете в Центре социальной помощи семье и детям как находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Для получения новогоднего подарка можно подать заявление через региональный портал Госуслуг. Также можно выбрать любое отделение МФЦ либо один из адресов управления адресной социальной поддержки населения: пр-кт Генерала Острякова, 87; пл. Ластовая, 3; ул. Урицкого, 2; ул. Леваневского, 24, — рассказала главный специалист-эксперт отдела по работе с семьями с детьми управления адресной социальной поддержки населения Елена Глущук.

Максимальный срок рассмотрения заявлений — 10 рабочих дней.

Проконсультироваться по вопросу получения новогоднего подарка можно по телефону: +7 (978) 300-00-37.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

