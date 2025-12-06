Севастополь: с 10 декабря начнется прием заявлений на предоставление новогодних подарков льготным категориям граждан

• дети из многодетных семей;

• дети из малоимущих семей, являющихся получателями государственной социальной помощи;

• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе находящиеся на полном государственном обеспечении;

• дети, пострадавшие от последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

• дети-инвалиды;

• дети из семей лиц, погибших при исполнении служебных обязанностей;

• дети, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в категории «социально опасное положение»;

• дети, находящиеся в Социальном приюте для детей и подростков;

• дети, состоящие на учете в Центре социальной помощи семье и детям как находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Для получения новогоднего подарка можно подать заявление через региональный портал Госуслуг. Также можно выбрать любое отделение МФЦ либо один из адресов управления адресной социальной поддержки населения: пр-кт Генерала Острякова, 87; пл. Ластовая, 3; ул. Урицкого, 2; ул. Леваневского, 24, — рассказала главный специалист-эксперт отдела по работе с семьями с детьми управления адресной социальной поддержки населения Елена Глущук.