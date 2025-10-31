Севастополь: с 2026 года упростят предоставление региональной социальной доплаты к пенсии

С 1 января 2026 года региональная социальная доплата к пенсии будет осуществляться территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Севастополю, который является основным источником материального обеспечения неработающего пенсионера. Пенсионеры не должны будут писать заявления и предоставлять документы, Социальный фонд рассчитает сумму сам. Деньги придут вместе с пенсией.

Сейчас в субъектах, где прожиточный минимум ниже федерального, доплату так и перечисляет Социальный фонд. Но если он выше федерального, как установлено в Севастополе, то выплатой занимается департамент труда и социальной защиты населения, и деньги приходят не вместе с пенсией, а отдельным платежом. То есть сначала гражданин получал пенсию и только потом — региональную социальную доплату к пенсии. Это было крайне неудобно для пенсионеров, с 2026 года выплата будет приходить в один день с пенсией.

Напомним, по вопросам социальных выплат можно обратиться в единый контакт-центр по телефону 8 (800) 100 00 01.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя