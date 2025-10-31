Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Севастополь: с 2026 года упростят предоставление региональной социальной доплаты к пенсии
Новости Республики
В Крыму наказали дроппера. Максимально обидно - рублем
Иллюстрация: pikist.com

Севастополь: с 2026 года упростят предоставление региональной социальной доплаты к пенсии

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:50 31.10.2025

С 1 января 2026 года региональная социальная доплата к пенсии будет осуществляться территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Севастополю, который является основным источником материального обеспечения неработающего пенсионера. Пенсионеры не должны будут писать заявления и предоставлять документы, Социальный фонд рассчитает сумму сам. Деньги придут вместе с пенсией.

Сейчас в субъектах, где прожиточный минимум ниже федерального, доплату так и перечисляет Социальный фонд. Но если он выше федерального, как установлено в Севастополе, то выплатой занимается департамент труда и социальной защиты населения, и деньги приходят не вместе с пенсией, а отдельным платежом. То есть сначала гражданин получал пенсию и только потом — региональную социальную доплату к пенсии. Это было крайне неудобно для пенсионеров, с 2026 года выплата будет приходить в один день с пенсией.

Узнайте больше:  В пригороде Севастополя введён карантин - куница напала на человека

Напомним, по вопросам социальных выплат можно обратиться в единый контакт-центр по телефону 8 (800) 100 00 01.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x