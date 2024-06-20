Севастополь: советники директоров школ по воспитанию подвели итоги конкурса лучших воспитательных практик

В Севастопольском государственном университете на базе «Точки кипения» состоялась торжественная церемония награждения победителей и призёров регионального конкурса лучших воспитательных практик «Навигаторы детства – ориентиры воспитания». В нём приняли участие 40 советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.
Конкурс лучших воспитательных практик показал, насколько талантливые и творческие советники директоров по воспитанию в Севастополе. Больше всего практик были представлены в номинациях «Спорт» и «Здоровый образ жизни», «Патриотическое воспитание», «Детские творческие объединения» и «Волонтёрское движение». Наши советники активно делятся своим опытом на методических эфирах с педагогами из других регионов России, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора Дворца детского и юношеского творчества, региональный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Севастополе Наталью Загороднюю.
В рамках конкурса прошла серия методических эфиров. Советники директоров по воспитанию озвучили интересные идеи по вовлечению детей из группы риска в активную деятельность, работу центров детских инициатив, патриотические, профориентационные и экологические проекты.
Победа в столь значимом конкурсе для советника, однозначно, волнительна. Очень рада, что удалось достойно представить свою воспитательную практику на региональном уровне. Это событие дало заряд мотивации и сил на новый учебный год», — поделилась Мария Проскурина, советник директора школы № 54 по воспитанию.
На церемонии награждения с приветственным словом выступила и. о. начальника отдела воспитания и дополнительного образования департамента образования и науки Севастополя Ирина Полонская.
Победителями регионального конкурса лучших воспитательных практик «Навигаторы детства – ориентиры воспитания» стали:
– Александра Лубневская – Институт развития образования, в номинации «Спорт»;
– Стародедова Татьяна Петровна – средняя общеобразовательная школа № 31, в номинации «Медиа»;
– Лопатина Елена Дмитриевна – средняя общеобразовательная школа № 15, в номинации «Патриотическое воспитание»;
– Киричишина Анастасия Игоревна – средняя общеобразовательная школа № 35, в номинации «Игровая деятельность»;
– Проскурина Мария Юрьевна – средняя общеобразовательная школа № 54, в номинации «Объединения обучающихся»;
– Прокопчук Оксана – средняя общеобразовательная школа № 12, в номинации «Туристско-краеведческая деятельность»;
– Охотина Светлана Святославовна – гимназия № 5, в номинации «Профилактическая работа»;
– Жулий София Вадимовна – билингвальная гимназия № 2, в номинации «Добровольчество»;
– Сковородина Лидия Сергеевна – средняя общеобразовательная школа № 9 в номинации «Театральная деятельность».
Победители конкурса награждены памятными призами и грамотами департамента образования и науки Севастополя. По итогам конкурса готовится к изданию сборник лучших практик «Навигаторы детства – ориентиры воспитания».
Напомним, в 2021 году в целях популяризации идей и проектов Российского движения школьников, а также для укрепления государственной политики в сфере гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи Министерством просвещения Российской Федерации был разработан проект «Навигаторы детства». Сегодня советники есть в каждой школе и в учреждениях среднего профессионального образования. Их деятельность осуществляется в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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