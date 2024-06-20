Севастополь: советники директоров школ по воспитанию подвели итоги конкурса лучших воспитательных практик

В Севастопольском государственном университете на базе «Точки кипения» состоялась торжественная церемония награждения победителей и призёров регионального конкурса лучших воспитательных практик «Навигаторы детства – ориентиры воспитания». В нём приняли участие 40 советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Конкурс лучших воспитательных практик показал, насколько талантливые и творческие советники директоров по воспитанию в Севастополе. Больше всего практик были представлены в номинациях «Спорт» и «Здоровый образ жизни», «Патриотическое воспитание», «Детские творческие объединения» и «Волонтёрское движение». Наши советники активно делятся своим опытом на методических эфирах с педагогами из других регионов России, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора Дворца детского и юношеского творчества, региональный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Севастополе Наталью Загороднюю.

В рамках конкурса прошла серия методических эфиров. Советники директоров по воспитанию озвучили интересные идеи по вовлечению детей из группы риска в активную деятельность, работу центров детских инициатив, патриотические, профориентационные и экологические проекты.

Победа в столь значимом конкурсе для советника, однозначно, волнительна. Очень рада, что удалось достойно представить свою воспитательную практику на региональном уровне. Это событие дало заряд мотивации и сил на новый учебный год», — поделилась Мария Проскурина, советник директора школы № 54 по воспитанию.

На церемонии награждения с приветственным словом выступила и. о. начальника отдела воспитания и дополнительного образования департамента образования и науки Севастополя Ирина Полонская.

Победителями регионального конкурса лучших воспитательных практик «Навигаторы детства – ориентиры воспитания» стали: