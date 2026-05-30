Севастополь: специалисты МФЦ проводят выездные приемы в фонде «Защитники Отечества»

Специалисты МФЦ активно сотрудничают с фондом «Защитники Отечества» в рамках поддержки участников специальной военной операции.

С 2023 года сотрудники на регулярной основе консультируют участников спецоперации, что позволяет значительно упростить оформление государственных мер социальной поддержки.

Специалисты помогают военнослужащим и их семьям получить весь спектр услуг: от мер поддержки участников СВО (льготный проезд, земельный участок и льготы на ЖКУ) до регистрации прав на объекты недвижимости. Многие также обращаются за направлениями на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение.

С начала 2026 года было совершено 40 выездов, принято 245 заявлений и выдано 118 результатов оказания государственных услуг. Мы стремимся не только качественно и оперативно предоставлять услуги, но и оказывать всестороннюю помощь бойцам и семьям участников СВО, — отметил заместитель директора МФЦ Севастополя Юрий Громяк.

Получить консультацию, а также подать документы на получение мер господдержки можно дважды в неделю — по вторникам и четвергам — с 9 до 16 часов.

Записаться можно через социального координатора.

Подробнее ознакомиться с графиком приема можно на официальном сайте МФЦ Севастополя — https://мфц92.рф/filials/filial/vyeznoe-obsluzhivanie-fzo.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя