Севастополь – среди регионов, подавших заявку на ДЭГ в Единый день голосования

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступили региональные заявки на проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Единый день голосования (8 сентября 2024 года). В числе 23 регионов есть и заявка от Севастополя.

На прошедших выборах Президента России с использованием ДЭГ проголосовали онлайн 37 388 севастопольских избирателей.

Эти результаты для региона стали рекордной цифрой, так как на выборах в Госдуму России в 2021 году таким способом воспользовались около 20 700 жителей Города-Героя. То есть, избиратели уже оценили доступность, удобство и простоту такого способа голосования, — прокомментировала Председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова.

Как сообщила Председатель ЦИК России Элла Памфилова, решение о согласовании проведения ДЭГ будет принято не позднее июня.

Напомним, в ЕДГ-2024 в регионе пройдут выборы депутатов III созыва Законодательного Собрания города Севастополя.

источник: пресс-служба Севастопольской городской избирательной комиссии