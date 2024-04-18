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Севастополь – среди регионов, подавших заявку на ДЭГ в Единый день голосования
Архивное фото: lipetskmedia.ru

Севастополь – среди регионов, подавших заявку на ДЭГ в Единый день голосования

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:53 18.04.2024

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступили региональные заявки на проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Единый день голосования (8 сентября 2024 года). В числе 23 регионов есть и заявка от Севастополя.

На прошедших выборах Президента России с использованием ДЭГ проголосовали онлайн 37 388 севастопольских избирателей.

Эти результаты для региона стали рекордной цифрой, так как на выборах в Госдуму России в 2021 году таким способом воспользовались около 20 700 жителей Города-Героя. То есть, избиратели уже оценили доступность, удобство и простоту такого способа голосования, — прокомментировала Председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова.

Как сообщила Председатель ЦИК России Элла Памфилова, решение о согласовании проведения ДЭГ будет принято не позднее июня.

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Напомним, в ЕДГ-2024 в регионе пройдут выборы депутатов III созыва Законодательного Собрания города Севастополя.

источник: пресс-служба Севастопольской городской избирательной комиссии

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