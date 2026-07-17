Севастополь: участники ГШТО благоустраивают туристические объекты и изучают историю

Участники ГШТО активно приводят в порядок территорию севастопольского Центра туризма и краеведения, изучая историю и геологию региона в местном краеведческом музее. Уже четыре года Центр развития туризма плодотворно сотрудничает с Губернаторскими школьными трудовыми отрядами. Ежегодно в течение летних месяцев учреждение принимает 50 человек – сейчас продуктивно трудится уже вторая смена. Школьники и несовершеннолетние студенты – от 14 до 17 лет – работают по трудовому договору и получают официальную заработную плату.

Ребята благоустраивают территории Севастополя, непосредственно связанные с туризмом: музейные комплексы и зоны экспозиций. Множество работ проводится на Михайловской, 11-й и 19-й береговых батареях. Отряды трудились на исторических фортификационных сооружениях – на Северной стороне и в Балаклаве, работали на Сапун-горе, Малаховом кургане и Историческом бульваре, а ранее совершали многочисленные выходы на Большую Севастопольскую тропу.

Для участников ГШТО стало обычной практикой проводить уборку в сложных местах, куда не может добраться техника. Если на массовых территориях траву скашивают машины, то вдоль заборов и на склонах эту работу выполняют вручную. Юноши преимущественно трудятся на улице, вырывая сорняки и применяя свою физическую силу. Девушки чаще помогают внутри помещений: моют полы и вытирают пыль. При этом ребята участвуют в любых необходимых работах: помогают на складе, а также подменяют уборщиц во время их отпусков, поддерживая чистоту в помещениях.

Часто после работ по благоустройству ребятам проводят экскурсии. В этот раз после уборки в Центре туризма, краеведения, спорта и экскурсий участники смены посетили Межшкольный краеведческий музей имени Е.Н. Овена. Старший методист музея, краевед, геолог и один из старейших работников Центра туризма Николай Шик увлекательно рассказал ребятам о животных, истории и геологии Севастополя.

Музей обладает редкими экспонатами, переданными в дар. Практически все новые поступления, включая чучела животных, научные материалы, редкие фотографии, карты и книги, являются подарками от краеведов города. Во время экскурсии посетители музея смогли даже потрогать некоторые экспонаты руками: ископаемые аммониты и кристаллы кварца.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя