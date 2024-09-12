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Севастополь: участники СЭЗ, занимающиеся строительством жилья, обязаны передавать городу не менее 7 % квартир
фото: pikist.com

Севастополь: участники СЭЗ, занимающиеся строительством жилья, обязаны передавать городу не менее 7 % квартир

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:06 12.09.2024

На заседании Правительства Севастополя под председательством Михаила Развожаева приняли постановление, в соответствии с которым участники свободной экономической зоны будут передавать 7 % квартир в построенных жилищных помещениях в собственность города.

В недавнем времени в законодательство о свободной экономической зоне были внесены изменения, которые уточнили условия реализации проектов в сфере жилищного строительства для участников. Важным условием этих изменений является определение доли жилых помещений, которые будут передаваться участниками в собственность города. Мы устанавливаем эту долю в размере 7 % от квартир в жилых домах, построенных в рамках проекта свободной экономической зоны, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента экономического развития Дениса Профатилова.

Кроме того, в постановлении предусматривается вопрос достройки многоквартирных домов, которые внесены в список проблемных в Севастополе. Участникам экономической зоны будет бесплатно предоставляться компенсационный участок, а они будут достраивать за счет своих средств проблемные многоквартирные дома.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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