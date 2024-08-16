Севастополь: утверждены избирательные участки для голосования граждан, не имеющих прописки

Севастопольская городская избирательная комиссия определила адреса избирательных участков, на которых смогут проголосовать граждане России, не имеющие регистрации по месту жительства.

На выборах депутатов Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, но проживающие в городе Севастополе, могут голосовать:

на участке № 3 (Балаклавский район, ул. Новикова, 12, ГБУ «Севастопольский хореографический центр «Радость»);

на участке № 52 (Гагаринский район, пр-т Октябрьской революции, 8);

на участке № 110 (Ленинский район, пр-т Генерала Острякова, 70, кинотеатр «Москва»);

на участке № 145 (Нахимовский район, ул. Вокзальная, 10, МФЦ).

На любой из указанных участков граждане данной категории могут прийти в дни голосования с паспортом, в котором отсутствует регистрация по месту жительства в пределах Российской Федерации, и документом, подтверждающим проживание на территории города Севастополя, написать заявление в участковую избирательную комиссию (УИК) и проголосовать. Факт этого волеизъявления будет зафиксирован членами УИК.

источник: пресс-служба Севастопольской городской избирательной комиссии

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