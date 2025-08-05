Севастополь — в десятке регионов-лидеров по количеству оформленных годовых полисов рейтинга РСА

Рекордная динамика оформления полисов «автогражданки» наблюдается в кавказских регионах, которые «традиционно» считаются наиболее проблемными и высокорисковыми в моторном страховании. Как сообщили в РСА, за первые шесть месяцев текущего года в Республике Дагестан было приобретено 207,5 тыс. полисов, рост спроса на полисы в регионе составил 36,2%. В Чеченской Республике было оформлено 62,2 тыс. полисов автогражданки, динамика спроса составила 35,6%. В Республике Северная Осетия-Алания за первое полугодие текущего года было продано 52,6 тыс. полисов ОСАГО, что на 31,1% превысило аналогичные показатели прошлого года. Динамика прироста договоров по ОСАГО в Республике Ингушетия составила 19,7%, там было оформлено 13,1 тыс. договоров. В Кабардино-Балкарской Республике было приобретено 75,1 тыс. полисов ОСАГО, прирост к показателям прошлого года составил 13%.

В десятку регионов-лидеров по количеству оформленных годовых полисов рейтинга РСА также вошли Республика Калмыкия (+11,7%), Забайкальский край (+10,4%), г. Севастополь (+10,2%), Республика Алтай (+6,1%) и Ставропольский край (+5,8%). В целом, как отмечают в РСА, рост количества заключенных договоров по годовым полисам ОСАГО наблюдается во всех регионах России.

Как отмечают в Союзе, такая динамика может свидетельствовать о снижении мошеннических практик или об улучшении ситуации с соблюдением ПДД в обозначенных регионах.

Тенденция роста количества заключенных договоров ОСАГО, сложившаяся в первом полугодии этого года, в перспективе может положительно повлиять на безопасность на дорогах, а также на снижение мошеннических практик в регионах, где ситуация с ними особенно острая, — рассуждает Евгений Уфимцев, глава РСА.

Сегодня в России по данным РСА, 7-10% водителей выезжают на дороги без полиса ОСАГО. В РСА напоминают, что наличие полиса ОСАГО позволяет повысить уровень ответственности на дороге, а также гарантирует возмещение ущерба потерпевшим во время ДТП.

Если владелец полиса ОСАГО попадет в ДТП, то будет защищен от тяжелых финансовых последствий, т.к. оплачивать ремонт чужой машины и лечение пострадавших будет не он, а страховая компания, — подчеркивает Евгений Уфимцев.

В свою очередь, о негативном отношении к «бесполисникам» высказываются добросовестные участники движения. Согласно результатам исследования Финансового университета при Правительстве РФ, проведенного в марте 2025 года, две трети (65,5%) россиян отрицательно относятся к водителям, которые ездят без полиса ОСАГО. Более того, 57,8% высказались за автоматическое наложение штрафов через дорожные камеры за отсутствие страховки.