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Севастополь - в лидерах Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь — в лидерах Национального рейтинга состояния инвестиционного климата

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:15 09.07.2020

В 2020 году Севастополь поднялся в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата почти на 2 десятка позиций.

В первые годы коллеги тоже отстраивали и регуляторику, и систему мер поддержки, то сегодня, конечно, тоже уверенно идут вперед и занимают хорошие, уверенные позиции со стороны поддержки предпринимателей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу АСИ Светлану Чупшеву.

Рейтинг оценивает усилия региональных управленческих команд по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и рассчитывается на основе опросов предпринимательского сообщества. Рейтинг включает такие направления оценки, как скорость и легкость административных процедур вроде получения разрешения на строительство и регистрации права собственности, наличие и качество инфраструктуры и ресурсов, работу институтов для бизнеса и поддержку малого бизнеса.

Успех Севастополя вызван комплексом мер поддержки который мы оказываем местным предпринимателям. За последний год мы открыли Центр «Мой бизнес», который стал домом для всех предпринимателей, особенно в период пандемии. Высокая оценка АСИ — это результат командной работы Правительства Севастополя и всего бизнес-сообщества, – отметил врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Севастополь - в лидерах Национального рейтинга состояния инвестиционного климата

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