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Севастополь: в Международный день недоношенных детей врачи встретились с бывшими пациентами и их родителями

Севастополь: в Международный день недоношенных детей врачи встретились с бывшими пациентами и их родителями

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:52 18.11.2023

Севастополь впервые принял участие в акции, посвящённой Международному дню недоношенных детей. Сегодня бывшие пациенты и их родители пришли ещё раз сказать спасибо врачам за подаренную жизнь.

Выражаю огромную благодарность нашим акушерам, гинекологам, реаниматологам, неонатологам за их великий труд. Желаю родителям терпения, внутренней силы, любви близких, поддержки, чтобы дети росли здоровыми, крепкими, счастливыми. Для родителей это большое богатство, настоящий подарок судьбы, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора департамента здравоохранения Викторию Перцеву.

Ещё несколько лет назад выходить малышей, которые появились на свет намного раньше положенного срока и с критически низкой массой тела, казалось невозможным. Сегодня высококлассные специалисты, передовое оборудование и методики позволяют спасти маленьких пациентов.

В нашем отделении реанимации новорождённых есть всё современное оборудование, которое позволяет оказывать помощь деткам на совершенно ином уровне. Мы можем более детально анализировать состояние ребёнка и сразу принимать решение об объёме медицинской и вспомогательной помощи. В 2023 году в Севастополе родилось около 160 недоношенных детей, 17 из них с критической массой тела – менее 1 килограмма. Наш самый маленький недоношенный за всё время – с весом 600 граммов, – говорит заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорождённых родильного дома № 2 Наталья Спиридонова.

Все истории уникальны, но каждая мама говорит: все переживания стоили того, чтобы увидеть, как их дети растут. Ведь именно ради этих моментов они не сдавались и вместе делали практически невозможное.

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Севастополь: в Международный день недоношенных детей врачи встретились с бывшими пациентами и их родителями Севастополь: в Международный день недоношенных детей врачи встретились с бывшими пациентами и их родителями Севастополь: в Международный день недоношенных детей врачи встретились с бывшими пациентами и их родителями Севастополь: в Международный день недоношенных детей врачи встретились с бывшими пациентами и их родителями Севастополь: в Международный день недоношенных детей врачи встретились с бывшими пациентами и их родителями

Кроме того, в рамках акции в Херсонесе Таврическом сегодня включили фиолетовую подсветку – в честь детей, родившихся преждевременно.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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