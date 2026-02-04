Севастополь: в нейрохирургическое отделение Регионального сосудистого центра поступило новое оборудование

Врачи нейрохирургического отделения Регионального сосудистого центра городской больницы № 1 имени Н.И. Пирогова внедрили новые методики лечения позвоночника благодаря новому оборудованию, закупленному за счет средств городского бюджета.

В Севастополе порядка 380 пациентов в год нуждаются в лечении позвоночника хирургическими методами: это межпозвоночные грыжи, опухоли позвоночника, сужение позвоночного канала с неврологическими проявлениями. Теперь, благодаря новому оборудованию, севастопольские нейрохирурги расширили спектр методик работы с такими пациентами.

Эндоскопическая система позволяет проводить операции, используя технологию TESSYS. Это малоинвазивная хирургия: надрезы делают небольшими, буквально в один сантиметр, что позволяет минимизировать кровопотерю и травмирование живых тканей. При подобных операциях намного ниже и послеоперационная боль — через несколько часов пациент уже встает на ноги и быстрее восстанавливается.

Нейрохирурги Севастополя обладают современным арсеналом методик проводимых оперативных вмешательств и необходимого оборудования. В конце 2025 года благодаря содействию губернатора и правительства Севастополя у нас появилась аппаратура, позволяющая проводить удаление грыжи межпозвоночного диска эндоскопическим методом. Новая методика не замещает существующий спектр возможностей, а расширяет его, – рассказывает заведующий нейрохирургическим отделением, кандидат медицинских наук Олег Малышев.

Еще один приобретенный аппарат позволяет проводить консервативную терапию проблем, связанных с суставами поясничного, шейного и грудного отделов позвоночника. Методика радиочастотной деструкции корешков нервных стволов проводится под местной анестезией. Вводятся электроды, которыми как бы выжигается часть нерва, что позволяет пациенту больше не чувствовать беспокоящей его боли.

Подобное оснащение используется в передовых клиниках, крупных ортопедических центрах. В Севастополе оно доступно в отделении нейрохирургии. Конечно, методика применяется с учетом индивидуальных особенностей диагноза и пациента.

Хирурги уже прошли обучение и активно применяют новые методики в работе.

Ежегодно по поручению губернатора Михаила Развожаева Правительство Севастополя выделяет дополнительные средства из бюджета города на развитие высокотехнологичной медицинской помощи. Закупка передового оборудования позволяет нам создавать в больницах условия, при которых пациентам не нужно уезжать на операцию за пределы Севастополя, как это приходилось делать раньше. Как отмечает заведующий отделением Олег Малышев, за последние годы количество пациентов, которые направляются на лечение в Москву или другие регионы, сократилось на 80%. Это стало возможным благодаря оснащению больницы и профессионализму севастопольских докторов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя