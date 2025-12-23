Прямо сейчас:
Севастополь: в сквере на улице Павла Корчагина «Парки и скверы» готовят розарии к зимовке
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь: в сквере на улице Павла Корчагина «Парки и скверы» готовят розарии к зимовке

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:13 23.12.2025

Сегодня специалисты «Парков и скверов» готовят розовые клумбы в сквере у дома № 16 на улице Павла Корчагина к зиме: тщательно убирают сорная растительность и обрезают цветы.

Участок небольшой, два розария три сотрудника успеют почистить и обрезать за сегодняшний день. Пусть погода еще стоит комфортная для цветения роз, мы их все равно стрижем, чтобы при наступлении холодов растения не погибли и в следующем году радовали жителей своим цветением, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя мастера участка «Парков и скверов» Аллу Маликову.

Помимо сквера на улице Павла Корчагина «Парки и скверы» работают сегодня у дома № 36 на проспекте Генерала Острякова, на кольцевой клумбе Ревякина-Мельника, а также в парках Победы, Анны Ахматовой и Учкуевке.

В Севастополе состоялся II слет добровольчества муниципальных образований «Дорогою добра»

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

