Севастополь: в сквере на улице Павла Корчагина «Парки и скверы» готовят розарии к зимовке

Сегодня специалисты «Парков и скверов» готовят розовые клумбы в сквере у дома № 16 на улице Павла Корчагина к зиме: тщательно убирают сорная растительность и обрезают цветы.

Участок небольшой, два розария три сотрудника успеют почистить и обрезать за сегодняшний день. Пусть погода еще стоит комфортная для цветения роз, мы их все равно стрижем, чтобы при наступлении холодов растения не погибли и в следующем году радовали жителей своим цветением, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя мастера участка «Парков и скверов» Аллу Маликову.

Помимо сквера на улице Павла Корчагина «Парки и скверы» работают сегодня у дома № 36 на проспекте Генерала Острякова, на кольцевой клумбе Ревякина-Мельника, а также в парках Победы, Анны Ахматовой и Учкуевке.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя