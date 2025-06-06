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Севастополь - в топ-10 по итогам системы ключевых показателей эффективности по реализации молодежной политики
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь — в топ-10 по итогам системы ключевых показателей эффективности по реализации молодежной политики

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:17 06.06.2025

По итогам 2024 года Севастополь занял 8 место по эффективности реализации молодежной политики в субъектах Российской Федерации (в группе субъектов с количеством проживающей молодежи до 200 тысяч человек). Результаты объявили на Всероссийском семинаре-совещании по молодежной политике, где собрались руководители исполнительных органов власти субъектов России, реализующих молодежную политику.

Система ключевых показателей эффективности реализации молодежной политики была введена Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) в 2016 году. Ее цель – оценить деятельность региональных органов исполнительной власти, реализующих молодежную политику.

Это значимый результат для молодежи Города-Героя. Мы стараемся использовать системный подход к работе с молодежью, в том числе привлекая наших партнеров из числа экосистемы молодежной политики, поддерживая действующие и создавая новые сообщества молодых людей. Ежегодно проводится более 700 мероприятий, в которых в 2024 году приняли участие более 85 тысяч представителей молодежи Севастополя, а также применяем новые инструменты, основанные на запросах ребят, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодежи Марину Слонченко.

В ходе доклада об итогах года губернатор Михаил Развожаев сообщил, что по данным Росстата, в Севастополе на начало 2024 года проживало 147,45 тыс. человек в возрасте от 14 до 35 лет. Почти треть города – молодежь. Также в Севастополе 27 молодежных НКО, а в добровольческую (волонтерскую) деятельность за 2024 год вовлечено больше 52 тысяч человек. Молодежь привлекла на свои проекты грантов на 77,1 млн рублей.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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