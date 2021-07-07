Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Севастополь- в топ-3 рейтинга деловой активности, молодёжной политики и промтуризма региона

crimeapress_news



«Верево Сити»
Севастополь- в топ-3 рейтинга деловой активности, молодёжной политики и промтуризма региона
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь- в топ-3 рейтинга деловой активности, молодёжной политики и промтуризма региона

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 16:47 07.07.2021

В рамках Иннопрома-2021 Министерство промышленности и торговли России подвело итоги оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти регионов за 2020 год. Севастополь занял третье место в блоке «Деловая активность региона. Молодежная политика. Промышленный туризм».

Мы постоянно разрабатываем механизмы поддержки бизнеса и производственных компаний. Мы участвуем в федеральных схемах поддержки промышленного производства, занимаемся строительством индустриального парка, который предоставит новые высокотехнологичные рабочие места. Безусловно, это даёт результаты, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента экономического развития Севастополя Дениса Профатилова.

По его словам, в городе активно используются меры государственной поддержки, разрабатываются перспективные направления развития и поддерживается уровень промышленного потенциала.

Рейтинг эффективности позволяет определить лучшие региональные практики и состоит из четырех блоков:

1. Экономическое развитие региона;

2. Взаимодействие региона с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности;

3. Нормативно-правовая база региона. Региональные меры государственной поддержки и институты развития;

4. Деловая активность региона. Молодежная политика. Промышленный туризм.

Напомним, в этом году делегация из Севастополя представит на XI международной промышленной выставке инвестиционный и промышленный потенциал города, а также проект по строительству индустриального парка «Гераклид». Иннопром-2021 — это главная промышленная, коммерческая и экспортная площадка России.

Севастополь- в топ-3 рейтинга деловой активности, молодёжной политики и промтуризма региона

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.