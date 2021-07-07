Севастополь- в топ-3 рейтинга деловой активности, молодёжной политики и промтуризма региона

В рамках Иннопрома-2021 Министерство промышленности и торговли России подвело итоги оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти регионов за 2020 год. Севастополь занял третье место в блоке «Деловая активность региона. Молодежная политика. Промышленный туризм».

Мы постоянно разрабатываем механизмы поддержки бизнеса и производственных компаний. Мы участвуем в федеральных схемах поддержки промышленного производства, занимаемся строительством индустриального парка, который предоставит новые высокотехнологичные рабочие места. Безусловно, это даёт результаты, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента экономического развития Севастополя Дениса Профатилова.

По его словам, в городе активно используются меры государственной поддержки, разрабатываются перспективные направления развития и поддерживается уровень промышленного потенциала.