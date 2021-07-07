Севастополь- в топ-3 рейтинга деловой активности, молодёжной политики и промтуризма региона

В рамках Иннопрома-2021 Министерство промышленности и торговли России подвело итоги оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти регионов за 2020 год. Севастополь занял третье место в блоке «Деловая активность региона. Молодежная политика. Промышленный туризм».
Мы постоянно разрабатываем механизмы поддержки бизнеса и производственных компаний. Мы участвуем в федеральных схемах поддержки промышленного производства, занимаемся строительством индустриального парка, который предоставит новые высокотехнологичные рабочие места. Безусловно, это даёт результаты, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента экономического развития Севастополя Дениса Профатилова.
По его словам, в городе активно используются меры государственной поддержки, разрабатываются перспективные направления развития и поддерживается уровень промышленного потенциала.
Рейтинг эффективности позволяет определить лучшие региональные практики и состоит из четырех блоков:
1. Экономическое развитие региона;
2. Взаимодействие региона с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности;
3. Нормативно-правовая база региона. Региональные меры государственной поддержки и институты развития;
4. Деловая активность региона. Молодежная политика. Промышленный туризм.
Напомним, в этом году делегация из Севастополя представит на XI международной промышленной выставке инвестиционный и промышленный потенциал города, а также проект по строительству индустриального парка «Гераклид». Иннопром-2021 — это главная промышленная, коммерческая и экспортная площадка России.
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