Севастополь: внести сведения в реестр легковых такси можно через Госуслуги

В Севастополе можно воспользоваться электронной услугой по внесению сведений в реестр легковых такси. Сервис доступен на портале Госуслуги и позволяет подать заявление. Через портал также можно подать заявление на изменение сведений, исключение из реестра или получение выписки.

Получить данную услугу могут граждане, организации и индивидуальные предприниматели. Рост доли поданных заявлений в электронном виде свидетельствует об удобстве подачи заявлений с помощью портала Госуслуг, – сообщила директор департамента цифрового развития Татьяна Черноусова.

В 2025 году в Севастополе подано более 860 заявлений, из которых 76% – в электронном виде.

Оказание услуги осуществляется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя