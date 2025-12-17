Севастополь: вопросы оказания международной правовой помощи рассмотрели на семинаре с участием адвокатов и нотариусов

15 декабря 2025 года в Управлении Минюста России по Севастополю состоялся семинар-практикум, в рамках которого рассмотрены типичные вопросы, возникающие у адвокатов и нотариусов в случае необходимости получения международной правовой помощи в интересах обратившихся к ним граждан.

В семинарском занятии приняли участие президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович, президент Адвокатской палаты города Севастополя Юлия Марчук.

В ходе занятия сотрудники отдела по вопросам адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния акцентировали внимание на содержании обобщений практики и методических рекомендаций, подготовленных Министерством юстиции Российской Федерации и Главным управлением Минюста России по Ростовской области, привели примеры эффективного использования открытых официальных информационных Интернет-ресурсов в сфере международного частного права, указали на недостатки, выявляемые в поручениях и запросах на оказание правовой помощи, направляемых для исполнения в адрес компетентных органов иностранных государств.

Представители профессионального юридического сообщества в свою очередь рассказали об основных проблемных вопросах, с которыми на практике сталкиваются нотариусы и адвокаты при оказании юридической помощи гражданам в случае необходимости получения достоверных сведений или исполнения решений российских судов на территории иностранных государств.

источник: Нотариальная палата города Севастополя