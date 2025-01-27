Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Севастополь вошел в топ-20 регионов России с высоким качеством жизни
Новости Республики
Севастополь вошел в топ-20 регионов России с высоким качеством жизни
фото: pxhere.com

Севастополь вошел в топ-20 регионов России с высоким качеством жизни

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:11 27.01.2025

По итогам 2024 года Севастополь улучшил свои позиции, поднявшись с 16-го на 13-е место в рейтинге, составленном Агентством стратегических инициатив.

В 2022 году Севастополь занимал 12-е, а в 2021-м — девятое место.

В топовом списке этого года Севастополь разместился между Белгородской областью (12-е место) и Чеченской Республикой (14-е место). Краснодарский край — на 15-м. Тройку лидеров возглавили Москва, Санкт-Петербург и Татарстан.

При этом Севастополь наряду с Чеченской Республикой, Тюменской областью, Ямалом и Москвой стал лидером по приверженности жителей своему региону. Составители рейтинга считают, что это означает удовлетворенность жизнью в населенном пункте, готовностью рекомендовать его как место для жизни, а также желанием связать с ним жизнь своей семьи на длительный срок.

Рейтинг формировался на основе анализа 10 разных сфер: медицинское обслуживание, жилье и инфраструктура, образование, безопасность, экология и других. Каждое направление изучалось по данным региональной статистики, результатам социологических опросов и показателям, собираемым при помощи инструментов геоаналитики. Результаты рейтинга формируют приоритеты для проработки в рамках нормативно-справочной информации (НСИ) и указывают на лучшие практики для тиражирования.

Узнайте больше:  Более 2 тысяч медработников Севастополя получили специальные соцвыплаты в 2024 году

Севастополь является автором шести эффективных, по мнению АСИ, практик, предложенных для внедрения в других регионах: «Оздоровительные выезды на пляж для людей пожилого возраста и инвалидов» — сейчас внедряют Приморский край и Республика Крым, «Грантовая поддержка молодежи «Легкий старт», «Универсальная автоматизированная система электронного взаимодействия бизнеса и власти», «Как сделать доступным рыбную продукцию за 45 рыбных дней», «Как повысить прозрачность контрольно-надзорных мероприятий для бизнеса», «Увеличение потенциала региона через развитие активного, природного, экологического туризма».

По итогам 2024 года в рейтинге приняли участвовали около 400 тысяч жителей регионов.

источник: «Севастопольская газета»

голоса
Оцените материал
Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Крым и Россия

Крым и Россия
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x