Севастопольцев приглашают на фестиваль, а точнее — «За здоровьем — в парки!»

12 и 13 декабря с 10:00 до 16:00 для участия в зимнем фестивале активного образа жизни «За здоровьем — в парки!» севастопольцев ждут на четырёх площадках города: в парке Победы, в парке «Учкуевка», в сквере на пересечении улиц Крестовского и Новикова (Балаклава, остановка «Оболонь») и в парковой зоне Малахова кургана.

В программе фестиваля запланированы игры и квесты, забеги и велозаезды для детей и взрослых, — сообщили в ГАУ « Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя «.

Фестиваль организован управлением по делам молодёжи и спорта города Севастополя, Центром спортивной подготовки сборных команд Севастополя для пропаганды здорового образа жизни, популяризации физической культуры и спорта.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Парк Победы:

точка-станция «виртуальный забег» (дистанции: 1 км, 2 км, 3 км, 4 км и 5 км) все желающие в возрасте от 14 лет до 65 лет (дети до 14 лет только в сопровождении родителей или законных представителей)

точка-станция «баскетбол» (баскетбольный тренажер, который развивает меткость и координацию) все желающие не старше 65 лет (дети до 8 лет только в сопровождении родителей или законных представителей)

точка-станция «балансер с лабиринтом и шариками» (тренажер для развития равновесия, устойчивости и координации)

точка-станция «велодорожка» (преодоление на велосипеде дистанции оборудованной препятствиями, объезжая конусы)

точка-станция «следопыт» (прохождение траектории нарисованного пути, повторяя шаги след в след)

Парк «Учкуевка»:

точка-станция «виртуальный забег» (дистанции: 1 км, 2 км, 3 км, 4 км и 5 км)

точка-станция «баскетбол» (баскетбольный тренажер, который развивает меткость и координацию)

точка-станция «балансер с лабиринтом и шариками» (тренажер для развития равновесия, устойчивости и координации)

точка-станция «велодорожка» (преодоление на велосипеде дистанции оборудованной препятствиями, объезжая конусы)

точка-станция «следопыт» (прохождение траектории нарисованного пути, повторяя шаги след в след)

Балаклава, сквер на пересечении улиц Крестовского и Новикова:

точка-станция «виртуальный забег» (дистанции: 1 км, 2 км, 3 км, 4 км и 5 км) все желающие в возрасте от 14 лет до 65 лет (дети до 14 лет только в сопровождении родителей или законных представителей)

точка-станция «точный гол» (футбольный тренажёр, который развивает меткость и координацию) все желающие не старше 65 лет (дети до 8 лет только в сопровождении родителей или законных представителей)

точка-станция «балансер с лабиринтом и шариками» (тренажер для развития равновесия, устойчивости и координации)

точка-станция «велодорожка» (преодоление на велосипеде дистанции оборудованной препятствиями, объезжая конусы)

Парковая зона Малахова кургана:

исторический квест:

индивидуальный этап квеста (викторина ко Дню Конституции, которая включает 3 вопроса разной степени сложности об изменениях в конституции Российской Федерации)

индивидуальный этап квеста (собрать пазл на военную тематику, ответить на вопрос, какое историческое событие ВОВ изображено на картинке)

индивидуальный этап квеста («генуэзцы в Крыму», сопоставить 5 комплектов карточек по истории генуэзских колоний в Крыму)

индивидуальный этап квеста («песни военных лет», назвать песни военных лет, мелодию которых играет аккордеонист в форме красноармейца)

индивидуальный этап квеста (викторина, которая включает 3 вопроса разной степени сложности о Крымской войне, проводит реконструктор в форме французского солдата времен Крымской войны)