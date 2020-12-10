Горячие новости
Главная | Культура Крыма | Фестивали в Крыму | Севастопольцев приглашают на фестиваль, а точнее — «За здоровьем — в парки!»

crimeapress_news

Севастопольцев приглашают на фестиваль, а точнее - «За здоровьем — в парки!»

Севастопольцев приглашают на фестиваль, а точнее — «За здоровьем — в парки!»

Опубликовал: КрымPRESS в Фестивали в Крыму 20:08 10.12.2020

12 и 13 декабря с 10:00 до 16:00 для участия в зимнем фестивале активного образа жизни «За здоровьем — в парки!» севастопольцев ждут на четырёх площадках города: в парке Победы, в парке «Учкуевка», в сквере на пересечении улиц Крестовского и Новикова (Балаклава, остановка «Оболонь») и в парковой зоне Малахова кургана.

В программе фестиваля запланированы игры и квесты, забеги и велозаезды для детей и взрослых, — сообщили в ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя«.

Фестиваль организован управлением по делам молодёжи и спорта города Севастополя, Центром спортивной подготовки сборных команд Севастополя для пропаганды здорового образа жизни, популяризации физической культуры и спорта.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Парк Победы:

  • точка-станция «виртуальный забег» (дистанции: 1 км, 2 км, 3 км, 4 км и 5 км) все желающие в возрасте от 14 лет до 65 лет (дети до 14 лет только в сопровождении родителей или законных представителей)
  • точка-станция «баскетбол» (баскетбольный тренажер, который развивает меткость и координацию) все желающие не старше 65 лет (дети до 8 лет только в сопровождении родителей или законных представителей)
  • точка-станция «балансер с лабиринтом и шариками» (тренажер для развития равновесия, устойчивости и координации)
  • точка-станция «велодорожка» (преодоление на велосипеде дистанции оборудованной препятствиями, объезжая конусы)
  • точка-станция «следопыт» (прохождение траектории нарисованного пути, повторяя шаги след в след)

Парк «Учкуевка»:

  • точка-станция «виртуальный забег» (дистанции: 1 км, 2 км, 3 км, 4 км и 5 км)
  • точка-станция «баскетбол» (баскетбольный тренажер, который развивает меткость и координацию)
  • точка-станция «балансер с лабиринтом и шариками» (тренажер для развития равновесия, устойчивости и координации)
  • точка-станция «велодорожка» (преодоление на велосипеде дистанции оборудованной препятствиями, объезжая конусы)
  • точка-станция «следопыт» (прохождение траектории нарисованного пути, повторяя шаги след в след)

Балаклава, сквер на пересечении улиц Крестовского и Новикова:

  • точка-станция «виртуальный забег» (дистанции: 1 км, 2 км, 3 км, 4 км и 5 км) все желающие в возрасте от 14 лет до 65 лет (дети до 14 лет только в сопровождении родителей или законных представителей)
  • точка-станция «точный гол» (футбольный тренажёр, который развивает меткость и координацию) все желающие не старше 65 лет (дети до 8 лет только в сопровождении родителей или законных представителей)
  • точка-станция «балансер с лабиринтом и шариками» (тренажер для развития равновесия, устойчивости и координации)
  • точка-станция «велодорожка» (преодоление на велосипеде дистанции оборудованной препятствиями, объезжая конусы)

Парковая зона Малахова кургана:

  • исторический квест:
  • индивидуальный этап квеста (викторина ко Дню Конституции, которая включает 3 вопроса разной степени сложности об изменениях в конституции Российской Федерации)
  • индивидуальный этап квеста (собрать пазл на военную тематику, ответить на вопрос, какое историческое событие ВОВ изображено на картинке)
  • индивидуальный этап квеста («генуэзцы в Крыму», сопоставить 5 комплектов карточек по истории генуэзских колоний в Крыму)
  • индивидуальный этап квеста («песни военных лет», назвать песни военных лет, мелодию которых играет аккордеонист в форме красноармейца)
  • индивидуальный этап квеста (викторина, которая включает 3 вопроса разной степени сложности о Крымской войне, проводит реконструктор в форме французского солдата времен Крымской войны)

Севастопольцев приглашают на фестиваль, а точнее - «За здоровьем — в парки!»

Севастопольцев приглашают на фестиваль, а точнее - «За здоровьем — в парки!»

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.