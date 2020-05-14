Севастопольцы, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить матпомощь

Как информирует правительство Севастополя, единовременная денежная помощь предоставляется семьям или одиноким гражданам, в том числе оказавшимся в трудной жизненной ситуации, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума.

Для получения этой выплаты необходимо обратиться в Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания.

Подать пакет документов можно дистанционно.

В условиях борьбы с пандемией, заявление об оказании денежной помощи можно подать в электронном виде на адрес электронной почты учреждения sgkcso@sev.gov.ru или почтовым отправлением по адресу: 299029, Севастополь, улица Хрусталева, 27. Форма заявления размещена на сайте комплексного центра соцобслуживания, — пояснила начальник управления социального обслуживания Департамента труда и социальной защиты Жанна Финогенова.

В заявлении должно быть отражено согласие заявителя на обработку персональных данных. К нему необходимо приложить копию паспорта и СНИЛС, сведения о доходах всех членов семьи за три месяца, документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию, а так же чеки или иные финансовые документы, подтверждающие понесенные или предстоящие расходы.

Всего с начала года такая финансовая поддержка оказана более 700 нуждающимся севастопольцам. Сумма выплат составила порядка 6 млн. рублей. На сегодня принято положительное решение и подготовлены документы на предоставление единовременной денежной помощи 160 севастопольцам.

Напомню, что максимальный размер такой выплаты составляет 13 тысяч 620 рублей на человека, минимальный – 1 тысяча 640 рублей. На руки матпомощь уже получили 132 человека на общую сумму более 900 тысяч рублей, — сказала Жанна Финогенова.

Консультацию по вопросу предоставления матпомощи по тел. 55-30-08, 55-58-24.