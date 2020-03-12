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Севастопольцы Ридван Османов и Максим Смирнов взяли "бронзу" на первенстве ЮФО по греко-римской борьбе

Севастопольцы Ридван Османов и Максим Смирнов взяли «бронзу» на первенстве ЮФО по греко-римской борьбе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:18 12.03.2020

Представители Севастополя Ридван Османов (тренер Виталий Левадный) и Максим Смирнов (тренер Константин Ермаков) выиграли две бронзы первенства ЮФО по греко-римской борьбе-2020, обеспечив себе этим право выступить на первенстве страны.

Тем самым, Ридван и Максим стали обладателями не только медалей, но и путёвок на первенство России по греко-римской борьбе — 2020 в г. Хабаровск 2-5 апреля. Первенство Южного федерального округа по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года с 4 по 7 марта 2020 года принимал город Азов Ростовской области, — сообщили в ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя».

 

Севастопольцы Ридван Османов и Максим Смирнов взяли "бронзу" на первенстве ЮФО по греко-римской борьбе

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