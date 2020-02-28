Севастопольцы в лидерах первенства и чемпионата Северо-Кавказского и Южного округов по тайскому боксу

Сборная команда Севастополя стала третьей на первенстве и чемпионате Северо-Кавказского и Южного федеральных округов по тайскому боксу. Город представляли восемь боксёров. Медали завоевали семеро из них. А именно:

1 место (категория 12-13 лет) — Гайдар Скаков,

2 место (категория 12-13 лет) — Ренат Нафгутдинов,

2 место (взрослая категория) — Иван Григорьев,

3 место (категория 12-13 лет) — Илья Вдовин,

3 место (категория 12-13 лет) — Всеволод Авдееев,

3 место (категория 14-15 лет) — Давид Андреев,

3 место (категория 14-15 лет) — Роман Киселевич.

Гайдар Скаков завоевал золото на первенстве СКФО и ЮФО по тайскому боксу

Таким образом, как объяснил главный тренер сборной, севастопольские бойцы тайского бокса отобрались на первенство России, которое будет в апреле, и на чемпионат России — в марте.

Все показали характер. Будем работать дальше, — прокомментировал главный тренер сборной Севастополя по тайскому боксу Сергей Архипов. — Были проблемы с судейством, которое лояльно относилось к сборной Дагестана.

Всего участниками состязаний стали порядка 250 бойцов муай-тай от 12 до 18 лет и старше.

Чемпионат и первенство ЮФО и СКФО по тайскому боксу принимал спортивный дворец борьбы им. Аслана Алиева в Каспийске (Республика Дагестан) с 11 по 16 февраля 2020 года. На соревнованиях выступили спортсмены муай-тай из Ростова, Краснодара, Астрахани, Дагестана, Чечни, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Республики Крым, Севастополя и других регионов.

В Южном и Северо-Кавказском округах развит тайский бокс. Вольная борьба и тайский бокс здесь активно развиваются. Отлично развивается спорт в Дагестане. Как отметил начальник физической культуры и спорта Республики Дагестан, на очень хорошем счету стоят федерации вольной борьбы и тайского бокса. Они отличаются сплоченностью и дисциплиной, — отмечает Сергей Архипов.

фото: ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя»