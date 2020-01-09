Севастополец нашёл в торговом центре чужую банковскую карту. Что было дальше?

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратился 41-летний местный житель. Мужчина сообщил, что потерял банковскую карту. Спустя некоторое время ему стали поступать смс-сообщения о списании денежных средств с карты в общей сумме 3800 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска выяснили обстоятельства произошедшего, а также установили личность злоумышленника и задержали его. Как стало известно, пострадавший по собственной неосторожности потерял платежную карту в одном из торговых центров города. Банковскую карту обнаружил один из посетителей торгового комплекса. 24-летний житель города вместо того, чтобы вернуть утерянную вещь владельцу, воспользовался ею в корыстных целях. Он расплатился банковской картой за покупки. Благодаря технологии «бесконтактной» оплаты, злоумышленник с лёгкостью использовал платежную карту, не нуждаясь в пароле, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Незаконные действия нарушителя подтверждаются записями камер видеонаблюдения, установленных в магазинах торгового центра.

Помимо этого, сотрудники полиции провели обыск по месту жительства подозреваемого, в ходе которого обнаружили и изъяли похищенную банковскую карту.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.