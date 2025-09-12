Севастополец изменил государству — изготовил взрывное устройство по заданию иностранной спецслужбы

Севастопольский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 59-летнего жителя г. Феодосии Республики Крым Николая Давыдченко.

Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 1 и п. «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств и взрывчатого вещества, в том числе с использованием сети «Интернет») и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывного устройства). Установлено, что в 2022 году Давыдченко по собственной инициативе через интернет-сайт вступил в контакт с представителем СБУ и был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству против безопасности Российской Федерации.

По указанию представителя украинской спецслужбы в ноябре 2023 и в апреле 2024 года он извлек из подготовленных для него тайников на кладбище в Джанкойском районе Республики Крым элетродетонатор и бризантное взрывчатое вещество массой более 1,2 кг. Из этих предметов, а также гвоздей и других элементов у себя в гараже в Феодосии Давыдченко изготовил самодельное взрывное устройство, которое в июле 2024 года по заданию СБУ спрятал возле автодороги Ялта-Севастополь.

Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю пресекли преступную деятельность Давыдченко. Он был задержан и помещен под стражу. Взрывное устройство изъято, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.