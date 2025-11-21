Прямо сейчас:
Севастополец Константин Дорофеев завоевал пять медалей на первенстве России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:55 21.11.2025

Соревнования по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата проходили в Московской области, на старт вышли 247 спортсменов из 46 регионов страны. Севастопольский спортсмен Константин Дорофеев выполнил норматив мастера спорта России в прошлом году, завоевав бронзовую медаль первенства России. В этом году он завоевал уже пять медалей, укрепив свою позицию в составе спортивной сборной России:

  • серебряную медаль на дистанции 150 м. комплексное плавание;
  • бронзовую медаль на дистанции 50 м. на спине;
  • три бронзовые медали на дистанциях 50, 100 и 200 м. вольным стилем.
Спортивную подготовку Константин проходит в Спортивно-адаптивной школе — Центр «Инваспорт» под руководством тренера Ирины Мащенко.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

