Севастополец Константин Дорофеев завоевал пять медалей на первенстве России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата

Соревнования по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата проходили в Московской области, на старт вышли 247 спортсменов из 46 регионов страны. Севастопольский спортсмен Константин Дорофеев выполнил норматив мастера спорта России в прошлом году, завоевав бронзовую медаль первенства России. В этом году он завоевал уже пять медалей, укрепив свою позицию в составе спортивной сборной России:

серебряную медаль на дистанции 150 м. комплексное плавание;

бронзовую медаль на дистанции 50 м. на спине;

три бронзовые медали на дистанциях 50, 100 и 200 м. вольным стилем.