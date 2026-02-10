Севастополец культивировал запрещенные растения и незаконно хранил дома наркотическое средство. Задержали

Проверка показала, что злоумышленник использовал дачный домик его тети, проживающей в другом государстве, для выращивания наркосодержащих растений. Он оборудовал помещение, высадил семена конопли в емкости с грунтом и осуществлял постоянный уход за посадками. После сбора урожая, мужчина делал порционные наркозаготовки с помощью вакууматора и хранил для дальнейшего употребления.

В результате проведённого обыска полицейские обнаружили и изъяли вакуумные пакеты, банки и контейнеры с готовой продукцией общей массой более 588 грамм, части растения конопля массой почти 100 граммов, 16 кустов марихуаны, а также оборудование для выращивания наркосодержащих растений и вакуумматор, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.