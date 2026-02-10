Севастополец культивировал запрещенные растения и незаконно хранил дома наркотическое средство. Задержали

Ранее оперативниками УНК УМВД России по г. Севастополю была получена информация о том, что 55-летний мужчина хранит у себя дома запрещённые вещества растительного происхождения.
Проверка показала, что злоумышленник использовал дачный домик его тети, проживающей в другом государстве, для выращивания наркосодержащих растений. Он оборудовал помещение, высадил семена конопли в емкости с грунтом и осуществлял постоянный уход за посадками. После сбора урожая, мужчина делал порционные наркозаготовки с помощью вакууматора и хранил для дальнейшего употребления.
В результате проведённого обыска полицейские обнаружили и изъяли вакуумные пакеты, банки и контейнеры с готовой продукцией общей массой более 588 грамм, части растения конопля массой почти 100 граммов, 16 кустов марихуаны, а также оборудование для выращивания наркосодержащих растений и вакуумматор, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Следователем следственного отдела ОМВД России по Гагаринскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
На данный момент фигуранту избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
