Севастополец перевозил 4-летнего сына в кузове пикапа - мальчишка упал в лужу и папаша боялся испачкать салон

Севастополец перевозил 4-летнего сына в кузове пикапа — мальчишка упал в лужу и папаша боялся испачкать салон

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:19 20.10.2025

В результате мониторинга мессенджеров и социальных сетей сотрудники Госавтоинспекции выявили публикацию с видео, на котором зафиксирована перевозка ребёнка с грубейшим нарушением правил дорожного движения – малолетний пассажир ехал стоя в кузове пикапа.

Автоинспекторы оперативно установили водителя. Нерадивым перевозчиком оказался 52-летний местный житель, который рассказал, что его 4-летний сын по дороге с рынка упал в лужу и, чтобы не пачкать салон иномарки, он решил привезти его домой в кузове.  В отношении «отца года» сотрудники Госавтоинспекции составили административный материал по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ. Нарушителю придется заплатить штраф в размере трёх тысяч рублей, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Информация по данному факту будет направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении родителей к ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и постановке на профилактический учет.

Госавтоинспекция напоминает, что жизнь и здоровье детей — пассажиров зависит от ответственного подхода взрослых к перевозке детей: 

— использования сертифицированных детских удерживающих устройств;

— правильной установки и фиксации ребенка в автокресле перед каждой поездкой;

— выбора безопасной скорости движения.

источник: Управление Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю

