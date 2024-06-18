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Севастополец почти лишился сумки — уснул на остановке общественного транспорта. Вор оказался «добрым»

Севастополец почти лишился сумки — уснул на остановке общественного транспорта. Вор оказался «добрым»

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:58 18.06.2024

Момент совершения преступления, которое произошло на остановке общественного транспорта, зафиксировала камера видеонаблюдения.

Установлено, что в утром 40-летний местный житель, прогуливаясь по городу со своим приятелем, обнаружил на остановке спящего мужчину в состоянии алкогольного опьянения и у него созрел преступный умысел. Убедившись в отсутствии посторонних, он ножницами срезал со спящего наплечную сумку, отошел в сторону, после чего похитил из неё 13 тысяч рублей. После этого злоумышленник решил вернуть похищенный аксессуар своей жертве, однако в этот момент потерпевший проснулся и, осознав, что стал жертвой преступления, догнал похитителя и удерживал его до приезда полиции, — озвучили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемого.

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В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до пяти лет лишения свободы.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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