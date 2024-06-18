Севастополец почти лишился сумки — уснул на остановке общественного транспорта. Вор оказался «добрым»

Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемого.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до пяти лет лишения свободы.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю