Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Севастополец похитил у подруги своей тёщи более 1.3 млн рублей. Обманывал, придумывая «сценарии»
Новости Республики

Севастополец похитил у подруги своей тёщи более 1.3 млн рублей. Обманывал, придумывая «сценарии»

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 17:03 10.10.2025

Трёхактный мошеннический спектакль с вымышленным бизнесом и фиктивным ДТП разыграл житель города-героя перед знакомой.

По версии следствия, 29-летний местный житель, желая получить легкие деньги, решил воспользоваться доверием знакомой своей тёщи. Первый раз он обратился к ней, рассказав о намерении стать индивидуальным предпринимателем. Под этим благовидным предлогом ему удалось убедить её одолжить ему 300 тысяч рублей. Спустя месяц аферист вновь воспользовался доверием женщины. На этот раз он сообщил о якобы возникшей необходимости выплатить зарплату сотрудникам своего несуществующего бизнеса и выпросил еще 5 тысяч долларов США. Третий эпизод мошеннической схемы был связан с придуманной легендой о дорожно-транспортном происшествии, в которое он якобы попал с супругой. Ссылаясь на срочную нужду в деньгах для покрытия ущерба, мужчина получил от доверчивой женщины еще 9 тысяч долларов.

Когда наступило время возвращать долг, молодой человек начал уклоняться от встреч и давать пустые обещания. Осознав, что стала жертвой обмана, женщина незамедлительно обратилась в полицию. Сумма ущерба составила более 1 миллиона 320 тысяч рублей, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Следственным отделом ОМВД России по Гагаринскому району возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Узнайте больше:  Слабоумие и отвага: в Севастополе за сутки трое водителей попытались дать взятки сотрудникам Госавтоинспекции

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x