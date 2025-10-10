Севастополец похитил у подруги своей тёщи более 1.3 млн рублей. Обманывал, придумывая «сценарии»

По версии следствия, 29-летний местный житель, желая получить легкие деньги, решил воспользоваться доверием знакомой своей тёщи. Первый раз он обратился к ней, рассказав о намерении стать индивидуальным предпринимателем. Под этим благовидным предлогом ему удалось убедить её одолжить ему 300 тысяч рублей. Спустя месяц аферист вновь воспользовался доверием женщины. На этот раз он сообщил о якобы возникшей необходимости выплатить зарплату сотрудникам своего несуществующего бизнеса и выпросил еще 5 тысяч долларов США. Третий эпизод мошеннической схемы был связан с придуманной легендой о дорожно-транспортном происшествии, в которое он якобы попал с супругой. Ссылаясь на срочную нужду в деньгах для покрытия ущерба, мужчина получил от доверчивой женщины еще 9 тысяч долларов.

Когда наступило время возвращать долг, молодой человек начал уклоняться от встреч и давать пустые обещания. Осознав, что стала жертвой обмана, женщина незамедлительно обратилась в полицию. Сумма ущерба составила более 1 миллиона 320 тысяч рублей, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.