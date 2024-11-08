Севастополец пойдёт на 8 лет в колонию за покушение на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Гагаринского района г. Севастополя, суд вынес обвинительный приговор в отношении 29-летнего местного жителя.

Он признан виновным в совершении 10 преступлений по ч. 3 ст. 30, чч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети «Интернет», организованной группой, в крупном и особо крупном размере).

В ноябре 2023 года посредством электронной переписки в интернет-мессенджере мужчина вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное уголовное производство. Злоумышленники разработали план, направленный на систематический незаконный сбыт наркотиков на территории Севастополя. С целью его реализации в январе и апреле 2024 года осужденный приобрел наркотические средства a-PVP и мефедрон общей массой почти 250 г, перевез их в свою квартиру на ул. Правды в г. Севастополе, где расфасовал на более мелкие партии с целью дальнейшего сбыта наркозависимым лицам, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Преступная деятельность злоумышленника пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю 24 апреля. В этот день мужчина вышел из своего дома, имея при себе свертки с разовыми дозами наркотика, чтобы оборудовать на территории города новую серию тайников-«закладок», но был задержан, а в дальнейшем помещен под стражу.

Гагаринский районный суд г. Севастополя с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

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