Севастополец пойдёт под суд за совершение преступления против половой неприкосновенности малолетних детей

Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего севастопольца, который обвиняется по п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей в отношении двух и более несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста).

По версии следствия, в июне – июле 2023 года обвиняемый, работая охранником в детском саду, воспользовался доверчивостью детей и отсутствием у них жизненного опыта и совершил в отношении трех малолетних воспитанниц дошкольного учреждения действия сексуального характера. Дети рассказали о произошедшем родителям, которые обратились в полицию. Мужчина задержан и заключен под стражу. Расследование проведено ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Прокуратура города Севастополя направила уголовное дело в Севастопольский городской суд для рассмотрения по существу. Кроме того, при направлении уголовного дела в суд прокуратура предъявила три исковых заявления о взыскании с виновного компенсации морального вреда в пользу потерпевших. Решение по искам будет принято судом при постановлении приговора.