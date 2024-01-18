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Севастополец предстанет перед судом за совершение преступления против половой неприкосновенности малолетней
Фото: Следком

Севастополец предстанет перед судом за совершение преступления против половой неприкосновенности малолетней

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 21:27 18.01.2024

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Севастополя, обвиняемого в иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей (п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ).

Следственным отделом по Нахимовскому району г. Севастополя установлено, что в июле 2023 года 56-летний мужчина, купаясь в море совместно с 11-летней малознакомой девочкой в районе пгт. Кача Севастополя, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

В последующем девочка обо всем сообщила своим родителям, которые и передали полученную информацию в правоохранительные органы. Следователями во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по г. Севастополю была установлена личность мужчины, который был задержан в декабре 2023 года, – сообщили в Следкоме.

Фигуранту предъявлено обвинение и ему избрана мера пересечения в виде заключения под стражу, где он содержится до настоящего времени.

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Собрана достаточная доказательственная база, проведены необходимые судебные экспертизы. В отношении несовершеннолетней приняты меры реабилитационного характера. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и направления дела в суд.

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