Севастополец предстанет перед судом за совершение преступления против половой неприкосновенности малолетней

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Севастополя, обвиняемого в иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей (п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ).

Следственным отделом по Нахимовскому району г. Севастополя установлено, что в июле 2023 года 56-летний мужчина, купаясь в море совместно с 11-летней малознакомой девочкой в районе пгт. Кача Севастополя, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. В последующем девочка обо всем сообщила своим родителям, которые и передали полученную информацию в правоохранительные органы. Следователями во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по г. Севастополю была установлена личность мужчины, который был задержан в декабре 2023 года, – сообщили в Следкоме.

Фигуранту предъявлено обвинение и ему избрана мера пересечения в виде заключения под стражу, где он содержится до настоящего времени.

Собрана достаточная доказательственная база, проведены необходимые судебные экспертизы. В отношении несовершеннолетней приняты меры реабилитационного характера. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и направления дела в суд.