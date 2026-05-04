Севастополец шесть лет незаконно хранил дома револьвер. Дознание по уголовному делу завершено

Тогда в его квартиру нагрянули судебные приставы — описывать имущество в счёт долга. Хозяина не было, дверь вскрыли. В шкафу среди старых вещей обнаружили предмет, похожий на пистолет.

На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, которая изъяли находку. Экспертиза подтвердила: это огнестрельное оружие — револьвер, пригодный для стрельбы.

Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что оружие принадлежало его брату. Тот купил револьвер ещё в 2012 году на Украине, а в 2016 году, севастополец забрал оружие к себе — якобы для безопасности родственника. Хранил без определённой цели, ни разу не стрелял, патронов не было. Но в полицию добровольно не сдал, хотя знал, что его хранение запрещено, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.