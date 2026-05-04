Севастополец шесть лет незаконно хранил дома револьвер. Дознание по уголовному делу завершено

Началась эта история с семейных разборок. 49-летний севастополец развёлся с супругой, после чего экс-возлюбленные не смогли мирно поделить нажитое за годы брака. Женщина подала на раздел имущества в суд. Решение было принято не в пользу главы семейства — его обязали выплатить бывшей жене полмиллиона рублей. Но мужчина отдавать деньги не спешил.
Тогда в его квартиру нагрянули судебные приставы — описывать имущество в счёт долга. Хозяина не было, дверь вскрыли. В шкафу среди старых вещей обнаружили предмет, похожий на пистолет.
На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, которая изъяли находку. Экспертиза подтвердила: это огнестрельное оружие — револьвер, пригодный для стрельбы.
Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что оружие принадлежало его брату. Тот купил револьвер ещё в 2012 году на Украине, а в 2016 году, севастополец забрал оружие к себе — якобы для безопасности родственника. Хранил без определённой цели, ни разу не стрелял, патронов не было. Но в полицию добровольно не сдал, хотя знал, что его хранение запрещено, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
В настоящий момент дознавателем ОМВД России по Гагаринскому району завершено предварительное расследование уголовного дела. За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
