Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Севастополец — участник Великой Отечественной войны Василий Золотарёв — отмечает 100-летний юбилей
Новости Республики
Севастополец - участник Великой Отечественной войны Василий Золотарёв - отмечает 100-летний юбилей
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополец — участник Великой Отечественной войны Василий Золотарёв — отмечает 100-летний юбилей

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:47 15.01.2026

100 лет участнику Великой Отечественной войны Василию Сергеевичу Золотареву исполнилось 14 января. Он родился в Воронежской области и с юных лет проявлял активную гражданскую позицию. С началом войны Василию Сергеевичу было поручено развозить повестки. В декабре 1943 года он был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии и направлен на службу в Полтаву, в зенитно-артиллерийский полк. Василий Золотарев защищал от налетов вражеской авиации город Красноград, станцию ГРЭС-2 под Харьковом, Харьковский тракторный завод и железнодорожную станцию «Полтава-Южная». Осенью 1944 года принимал участие в освобождении Венгрии от немецко-фашистских захватчиков.

За боевые заслуги Василий Сергеевич был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Будапешта» и другими наградами.

Нам говорили: «Берегите мост, иначе плохо будет». И вот до конца, до Победы, мы дежурили. Проезжали эшелоны, ребята что-то говорили о войне, о Победе, а мы еще не знали. А потом к утру, в шесть часов, начали стрелять, и сказали: «Победа!». Все обрадовались — война закончилась, — рассказал ветеран.

В честь юбилея ветерана поздравили представители Правительства Севастополя, Дома ветеранов и ветеранской организации. Василию Сергеевичу передали поздравления от Президента Российской Федерации Владимира Путина и губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Узнайте больше:  В Правительстве Севастополя новый и.о. директора департамента экономического развития - Наталия Борисова

Несмотря на почтенный возраст, Василий Сергеевич продолжает вести здоровый образ жизни и активно общается с молодежью.

Гости пожелали Василию Сергеевичу крепкого здоровья, долгих лет жизни, а также вручили памятные подарки.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.