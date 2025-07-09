Севастополец угрожал расправой своему отцу. Пил, не работал, жил на деньги родителей — теперь пойдёт под суд

Вечером мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вернулся домой и потребовал у пенсионера деньги на сигареты. Получив отказ, он сначала пригрозил уничтожить компьютер отца, а когда тот вызвал полицию, временно отступил. Однако спустя некоторое время агрессивно настроенный сын вновь вошел в комнату с ножом и кружкой воды. Заблокировав выход, он вылил воду на пожилого мужчину, после чего имитировал удар ножом в грудь, остановив лезвие в нескольких сантиметрах от тела. Увидев, что отец всерьез испугался, мужчина покинул жилплощадь, — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Гагаринскому району задержали злоумышленника. Установлено, что фигурант ранее уже привлекался к уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей. В отношении дебошира возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю