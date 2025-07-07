Севастополец занимался незаконным сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов. Вынесли приговор

Согласившись с позицией прокурора города Севастополя Андрея Шевцова, который поддержал государственное обвинение по уголовному делу, суд вынес обвинительный приговор в отношении 26-летнего местного жителя по п. «в» ч. 5 ст. 222 УК РФ (незаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему).

Установлено, что в апреле 2024 года злоумышленник обнаружил в гараже револьвер «Galand» и почти 500 патронов к различным видам огнестрельного оружия, которые незаконно хранил там его покойный дед. Мужчина забрал эти предметы домой, затем подыскал покупателя и в январе 2025 года продал за 25 тыс. рублей. Преступление выявлено в ходе оперативно-розыскной деятельности органов ФСБ во взаимодействии с УУР УМВД России по г. Севастополю. Расследование проведено следственным отделом ОМВД России по Гагаринскому району г. Севастополя. Оружие и патроны изъяты из незаконного оборота, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Гагаринский районный суд г. Севастополя назначил виновному 2 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

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