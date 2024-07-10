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Севастополец заочно предстанет перед судом по обвинению в растлении малолетней и экстремистской деятельности
Фото: Следком

Севастополец заочно предстанет перед судом по обвинению в растлении малолетней и экстремистской деятельности

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 21:50 10.07.2024

45-летний севастополец обвиняется в преступлениях сексуального характера в отношении малолетней и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (п. «б» ч. 5 ст. 132, ч. 2 ст. 280 УК РФ).  Следственным отделом по Ленинскому району установлено, что в августе 2014 года мужчина в открытом доступе на личной странице в популярной соцсети разместил статью, содержащую призывы к совершению экстремистских действий.  Он же, являясь репетитором по английскому языку, проводил у себя в офисе индивидуальные занятия, где в 2015 году совершил в отношении 11-летней девочки ряд действий сексуального характера.

В дальнейшем мужчина скрылся от органов следствия на территории другого государства, в связи с чем был объявлен в международный розыск. Следствием ему заочно предъявлено обвинение. Преступная деятельность фигуранта выявлена в ходе спецмероприятий, проведенных оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, — сообщили в Следственном комитете.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.

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