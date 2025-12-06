«Севастопольгаз» теперь управляет «Цифровыми инновациями»: работа с платежами возобновлена, условия для абонентов не изменились

Напомним, накануне стало известно о национализации компании «Цифровые инновации» — она перешла в собственность города. По поручению правительства Севастополя, «Севастопольгаз» приступил к административному управлению компанией. Первоочередной задачей стало обеспечение безопасности инфраструктуры: специалисты оперативно ограничили внешнее вмешательство в серверную базу, платежные системы и доступ к банковским счетам. Несмотря на кратковременную задержку, связанную с необходимостью стабилизировать работу и обеспечить бесперебойное обслуживание севастопольцев, все платежные процессы полностью восстановлены.

В настоящий момент расчетный центр компании на улице Токарева, 11 функционирует в штатном режиме. Кроме того, у «Цифровых инноваций» есть дополнительные расчетно-кассовые центры по адресам: Дмитрия Ульянова, 16; Героев Бреста, 45; а также Новикова, 4 в Балаклаве. Эти офисы возобновят прием платежей с понедельника.

В первую очередь новое руководство провело встречу с трудовым коллективом. Сотрудникам подробно разъяснили суть произошедших изменений. Коллектив встретил переход под управление «Севастопольгаза» с пониманием: для всех работников сохранены прежние условия труда, социальный пакет и должностные обязанности. Деятельность по администрированию и сбору платежей за коммунальные и энергетические ресурсы продолжается без перебоев.

Все действующие договоры с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями остаются в силе. Условия сотрудничества, включая расчетные счета, не претерпели изменений. Уже состоялись встречи с ключевыми партнерами, включая «Водоканал» и управляющие компании, чтобы подтвердить стабильность взаимодействия и преемственность обязательств, — рассказал генеральный директор «Севастопольгаза» Александр Подтуркин.

Обстановка в компании остается штатной. В начале месяца продолжается традиционная разноска бумажных квитанций за услуги ЖКХ — этот процесс не был остановлен. Абоненты в ближайшие дни получат платежные документы в привычном формате.

Для всех потребителей коммунальных услуг, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций текущий переход не повлечет никаких изменений: договоры сохраняют юридическую силу, расчетные счета активны, а система приема платежей работает стабильно. Все ранее принятые платежи своевременно перечислены по назначению, данные об оплате счетов жителями сохранены, корректны и не требуют дополнительного подтверждения.

Оплатить услуги можно как через личный кабинет на официальном сайте «Цифровых инноваций», так и с помощью мобильных приложений банков или платформы «Госуслуги Дом».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя