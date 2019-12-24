Севастопольская служба занятости — лидер по качеству и доступности услуг среди субъектов РФ

По итогам мониторинга и оценки качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения Севастопольская служба занятости занимает 1-е место среди 85 регионов Российской Федерации второй год подряд. Статистика, на основе которой учреждение — в лидерах, отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя, такова:

В 2020 году служба занятости населения продолжит реализовывать федеральный проект национального проекта «Демография», направленный на профессиональное обучение и содействие трудоустройству граждан предпенсионного возраста. Кроме того, с января стартует новая программа переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, а также неработающих женщин, имеющих детей дошкольного возраста. На профессиональное обучение в следующем году планируется направить 83 женщины. Федеральным бюджетом на эти цели предусмотрено более 4,7 млн рублей, — озвучивают планы службы занятости населения в пресс-службе Правительства Севастополя.