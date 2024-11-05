Севастопольская делегация приняла участие в открытии Национального центра «Россия»

4 ноября по распоряжению Президента России Владимира Путина начал свою работу Национальный центр «Россия». Цель его создания – демонстрация достижений страны и ее граждан на постоянной основе, сохранение наследия Международной выставки-форума «Россия».

Первым событием, открывшим масштабный центр, стал Международный научно-фантастический симпозиум «Создавая будущее», который проходит с 4 по 6 ноября. Участников ждут три насыщенных дня и более 60 мероприятий, посвященных четырем объектам исследования: будущее человека, будущее технологий, будущее многополярного мира, будущее цивилизаций.

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям симпозиума:

Для серьезного, обстоятельного разговора о перспективных, стратегических планах, о том, каким мы видим наше будущее – форум объединил на своей площадке представителей разных профессий, возрастов, поколений – литераторов и философов, ученых и деятелей культуры, молодежь, – подчеркнул Президент Российской Федерации.

Среди участников симпозиума – делегация из Севастополя. Представители органов власти города и Севастопольского государственного университета принимают участие в пленарной дискуссии «Философия будущего», панельных дискуссиях «Будущее многополярного мира» и «Изучение будущего», экспертной дискуссии «Эволюция мозга: как мир меняет нас?», дискуссии «Проектирование будущего: архитектура авангарда», и других мероприятиях в рамках Международного симпозиума.

Международный симпозиум «Создавая будущее» посвящен популяризации многополярности и укреплению многостороннего диалога в настоящем и будущем. Как отметил наш Президент, несмотря на текущие вызовы, с которыми сегодня сталкивается страна, надо ставить перед собой задачи, опережающие время. Делегация Севастополя в рамках мероприятия представляет город на симпозиуме, изучает идеи Национального центра, а также обменивается опытом с другими регионами и народами, – отмечает заместитель губернатора Мария Литовко.

Напомним, в работе Национального центра «Россия» в соответствии с Поручением Президента должны принять участие все федеральные органы исполнительной власти, государственные компании и корпорации, общественные организации и регионы.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя