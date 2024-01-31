Севастопольская детская поликлиника на проспекте Гагарина принимает пациентов после капитального ремонта

В Севастополе после капитального ремонта открылась детская поликлиника на проспекте Гагарина. Получать медицинскую помощь в обновлённых помещениях будут более семи тысяч юных пациентов.

Сама поликлиника открылась ещё в 1974 году, и с этого времени капитального ремонта здесь ни разу не было. Она очень изменилась, значительно отличается от того, что было до, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заведующую первым педиатрическим отделением поликлиники № 2 Галину Дашевскую.

Для удобства маленьких пациентов и их родителей в поликлинике усовершенствовали систему оказания медицинской помощи. Теперь входов в лечебное учреждение два: дополнительный ведёт в кабинет неотложной помощи, что позволяет разделить потоки заболевших и здоровых пациентов. Детям с заболеваниями в острой фазе больше не нужно перемещаться внутри поликлиники или обращаться в другие детские медицинские учреждения, как это было раньше.

В нашей поликлинике функционирует три педиатрических кабинета и процедурный кабинет. Сейчас он готовится к открытию, рассчитываем, что в середине февраля начнёт работу. Во время капитального ремонта мы вели приём в поликлинике на Юмашева, мы очень рады, что капитальный ремонт завершился и мы вернулись в свои родные стены, – отмечает Галина Дашевская.

Кроме того, после перепланировки помещений увеличился холл, появилась открытая регистратура, удобная система навигации, колясочная, подъёмник для маломобильных пациентов и специально оборудованный санузел.

Очень приятно и комфортно работать в новой отремонтированной поликлинике, где созданы хорошие условия как для пациентов, так и для медиков. Мамы очень довольны, что поликлиника открылась после ремонта, теперь нет необходимости далеко ездить, они с удовольствием обращаются к нам, – говорит педиатр Анна Лопайко.

Напомним, в Севастополе продолжается реализация программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Она призвана обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи за счёт укрепления материально-технической базы в лечебных учреждениях и решения проблемы дефицита медицинских кадров.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя