Севастопольская городская избирательная комиссия: итоги очередного заседания

26 февраля 2024 года на 171-ом заседании Севастопольской городской избирательной комиссии определены дата и место передачи изготовленных бюллетеней для голосования на выборах Президента Российской Федерации.

Полиграфический подрядчик – Акционерное общество «Издательство и типография «Таврида» — передаст бюллетени членам Севизбиркома 6 марта 2024 года в 8.00 ч. в Симферополе. В Севастополе тираж составляет 333 900 штук: все они будут изготовлены для голосования с применением комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которыми обеспечены 187 участков.

Кроме того, Председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова сообщила, что от избирателей поступило 18 674 заявления для участия в дистанционном электронном голосовании и 4 917 заявлений о голосовании по месту нахождения с применением механизма «Мобильный избиратель». Прием заявлений продолжится по 11 марта 2024 года.

Также на заседании рассмотрен вопрос об оказании помощи избирателям с инвалидностью по зрению. Для их и содействия в ходе подготовки и проведении выборов Президента России на 10 избирательных участках будут размещены информационные стенды с материалами, выполненными более крупным шрифтом.

Избирательный участок № 2 (ул. Новикова, 4)

Избирательный участок № 18 (г. Инкерман, ул. Шубикова, 8)

Избирательный участок № 38 (ул. Лиговская, 8, 10)

Избирательный участок № 42 (ул. Тараса Шевченко, 66)

Избирательный участок № 52 (пр-кт Октябрьской революции, 8)

Избирательный участок № 88 (ул. Пожарова, 28А)

Избирательный участок №107 (ул. Маршала Бирюзова, 9)

Избирательный участок № 156 (ул. Рабочая, 2)

Избирательный участок № 160 (ул. Генерала Жидилова, 1)

Избирательный участок № 176 (ул. Челюскинцев, 28 Б)

Для указанных избирательных участков также будут изготовлены специальные трафареты (с тифломаркерами) для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня.

Тифломаркер – это звуковой помощник для информирования незрячих и слабовидящих людей. Устройство в виде ручки, предварительно записывает голосовую информацию на специальные метки, при поднесении маркера к которым запись воспроизводится звуком. Это отечественная разработка, испытанная и протестированная, и чем больше таких будет, тем большее количество людей с проблемами по зрению смогут воспользоваться своим правом и проголосовать», — пояснила председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова.

Также члены горизбиркома определили состав группы контроля за использованием ГАС «Выборы» при проведении выборов Президента России, назначенных на 17 марта 2024 года.