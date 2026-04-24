Севастопольская госветслужба проведет выездную вакцинацию от бешенства в Балаклаве

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:29 24.04.2026

В субботу 25 апреля госветслужба Севастополя проведет выездную вакцинацию от бешенства в Балаклаве с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:

  • ул. Жукова, около конечной остановки «Кадыковский комбинат»;
  • перекресток улицы Новикова и ул. Шелковичная (в районе рынка);
  • ул. 40 Лет Октября около д.34 (на площадке возле магазина);
  • ул. Грошева на площадке в районе дома 14 около магазина «Продукты».

Выездные бригады ветеринарных врачей еженедельно работают в различных районах города, чтобы сделать процедуру максимально доступной для владельцев питомцев.

Бесплатная вакцинация проводится в строгом соответствии с ветеринарно-санитарными правилами: каждое животное осматривается ветврачом, после чего ему вводится сертифицированная вакцина, а данные вносятся в единый реестр.

Напомним, бешенство — особо опасное зооантропонозное заболевание, смертельное как для животных, так и для людей. Единственная надёжная мера защиты — своевременная вакцинация. Все собаки и кошки подлежат обязательной ежегодной прививке против бешенства.

Привить собак и кошек против бешенства также можно каждую пятницу в госветклинике на улице Могилевская, 16.

Проконсультироваться со специалистом можно по телефону: +7 (978) 300-95-15

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

