Севастопольская госветслужба проведет выездную вакцинацию от бешенства в Балаклаве

В субботу 25 апреля госветслужба Севастополя проведет выездную вакцинацию от бешенства в Балаклаве с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:
- ул. Жукова, около конечной остановки «Кадыковский комбинат»;
- перекресток улицы Новикова и ул. Шелковичная (в районе рынка);
- ул. 40 Лет Октября около д.34 (на площадке возле магазина);
- ул. Грошева на площадке в районе дома 14 около магазина «Продукты».
Выездные бригады ветеринарных врачей еженедельно работают в различных районах города, чтобы сделать процедуру максимально доступной для владельцев питомцев.
Бесплатная вакцинация проводится в строгом соответствии с ветеринарно-санитарными правилами: каждое животное осматривается ветврачом, после чего ему вводится сертифицированная вакцина, а данные вносятся в единый реестр.
Напомним, бешенство — особо опасное зооантропонозное заболевание, смертельное как для животных, так и для людей. Единственная надёжная мера защиты — своевременная вакцинация. Все собаки и кошки подлежат обязательной ежегодной прививке против бешенства.
Привить собак и кошек против бешенства также можно каждую пятницу в госветклинике на улице Могилевская, 16.
Проконсультироваться со специалистом можно по телефону: +7 (978) 300-95-15
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
