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Севастопольская команда по футболу - первая на соревнованиях "Кожаный мяч"
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольская команда по футболу — первая на соревнованиях «Кожаный мяч»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 18:17 24.10.2024

Севастопольские футболисты заняли первое место в юбилейном суперфинале Всероссийских соревнований «Кожаный мяч» в Смоленске. Ранее наши спортсмены выиграли финальный этап «Кожаного мяча» в Нижегородской области, что дало команде право участвовать в суперфинале. Ребята играли на стадионе Смоленского государственного университета спорта, где сражались 12 лучших детских команд в трех возрастных группах: 2009-2010, 2011-2012 и 2013-2014 года рождения.

Наш Город-Герой во Всероссийском суперфинале среди юношей 2009-2010 года рождения представила команда Спортивной школы № 3 по футболу под руководством тренера-преподавателя Александра Синельникова. Ребята выиграли на поле у сильнейших команд России. Поздравляю наших футболистов и их тренера!, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

Индивидуальные награды получили:

  • лучший защитник — Аскар Мусаханов;
  • лучший нападающий — Андрей Еременко;
  • лучший игрок — Максим Бородич.
Узнайте больше:  В честь участников СВО ученики севастопольской школы "Экотех+" высадили Аллею памяти

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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