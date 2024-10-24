Севастопольская команда по футболу — первая на соревнованиях «Кожаный мяч»

Севастопольские футболисты заняли первое место в юбилейном суперфинале Всероссийских соревнований «Кожаный мяч» в Смоленске. Ранее наши спортсмены выиграли финальный этап «Кожаного мяча» в Нижегородской области, что дало команде право участвовать в суперфинале. Ребята играли на стадионе Смоленского государственного университета спорта, где сражались 12 лучших детских команд в трех возрастных группах: 2009-2010, 2011-2012 и 2013-2014 года рождения.

Наш Город-Герой во Всероссийском суперфинале среди юношей 2009-2010 года рождения представила команда Спортивной школы № 3 по футболу под руководством тренера-преподавателя Александра Синельникова. Ребята выиграли на поле у сильнейших команд России. Поздравляю наших футболистов и их тренера!, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

Индивидуальные награды получили:

лучший защитник — Аскар Мусаханов;

лучший нападающий — Андрей Еременко;

лучший игрок — Максим Бородич.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя