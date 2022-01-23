Севастопольская пенсионерка легким движением руки… отдала мошенникам 199 тысяч рублей

Севастопольская полиция в который раз предупреждает: под видом работников банков действуют дистанционные мошенники! Но наивных горожан ничто не учит. Может, эта история пойдет впрок?

66-летняя севастопольская пенсионерка попалась на уловки дистанционного мошенника и лишилась около 200 тысяч рублей. Потерпевшая рассказала, что с помощью одного из популярных мессенджеров ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и под предлогом защиты её сбережений от хищения, убедил установить на телефон мобильное приложение удалённого доступа. Как только женщина выполнила все инструкции злоумышленника, с её банковского счёта тут же были списаны 199 тысяч рублей. Жительница Севастополя отметила, что была уверена в том, что с ней разговаривает сотрудник банка: мужчина обращался к ней по имени, а также хорошо владел банковской терминологией.

Осознав, что её обманули, пострадавшая обратилась в отделение полиции № 1 «Северное». В настоящее время сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление и розыск преступника.

Полиция Севастополя напоминает:

Если вам позвонил неизвестный и сообщил о каких-либо проблемах с вашим банковским счётом, немедленно прекратите телефонный разговор – это дистанционный мошенник. Сотрудники банков никогда не сообщают своим клиентам о возможных проблемах с банковским счётом и не предлагают устанавливать какие-либо приложения на мобильные телефоны. Уважаемые жители и гости Севастополя, будьте максимально осмотрительными при общении с неизвестными. Следует помнить, что телефонные аферисты могут подделать любой телефонный номер. Будьте рассудительны и бдительны, не дайте преступникам возможность похитить ваши сбережения!

Если же вы пострадали от мошенничества или иного преступления, то необходимо немедленно сообщить об этом по телефону 102.

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