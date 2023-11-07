Севастопольская сборная МЧС России выступила на Международных соревнованиях «Вертикальный вызов»

Продемонстрировали хорошую подготовку севастопольские спортсмены МЧС России и на состязаниях международного уровня. Традиционно в День народного единства в Санкт-Петербурге прошли соревнования «Вертикальный вызов». Спасатели и пожарные из всех уголков нашей страны и Республики Беларусь сразились за победу в забеге на верхний этаж высотного здания.

Участники в полной боевой экипировке, в аппаратах защиты органов дыхания и зрения бегом поднялись на высоту 145 метров, преодолев 39 этажей – или 936 ступеней. На старт вышли 503 спортсмена – попробовала свои силы и сборная Главного управления МЧС России по городу Севастополю. На дистанции соревновались и 25 представительниц прекрасного пола. Севастопольские участницы – начальник группы радиационной и химической защиты Камила Абрамкина и заместитель начальника отдела гражданской обороны и защиты населения Марина Засыпкина – вошли в десятку лучших, заняв 7 и 10 места соответственно. Достойные результаты показали и наши огнеборцы сильного пола – Юрий Черний, Никита Озеров и Дмитрий Гончар. Каждый в первую очередь одержал победу над собой, улучшил собственную выносливость, совершенствовал навыки, которые так необходимы в деле спасения жизней, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.