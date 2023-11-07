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Севастопольская сборная МЧС России выступила на Международных соревнованиях «Вертикальный вызов»

Севастопольская сборная МЧС России выступила на Международных соревнованиях «Вертикальный вызов»

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 20:12 07.11.2023

Продемонстрировали хорошую подготовку севастопольские спортсмены МЧС России и на состязаниях международного уровня. Традиционно в День народного единства в Санкт-Петербурге прошли соревнования «Вертикальный вызов». Спасатели и пожарные из всех уголков нашей страны и Республики Беларусь сразились за победу в забеге на верхний этаж высотного здания.

Участники в полной боевой экипировке, в аппаратах защиты органов дыхания и зрения бегом поднялись на высоту 145 метров, преодолев 39 этажей – или 936 ступеней. На старт вышли 503 спортсмена – попробовала свои силы и сборная Главного управления МЧС России по городу Севастополю. На дистанции соревновались и 25 представительниц прекрасного пола. Севастопольские участницы – начальник группы радиационной и химической защиты Камила Абрамкина и заместитель начальника отдела гражданской обороны и защиты населения Марина Засыпкина – вошли в десятку лучших, заняв 7 и 10 места соответственно. Достойные результаты показали и наши огнеборцы сильного пола – Юрий Черний, Никита Озеров и Дмитрий Гончар. Каждый в первую очередь одержал победу над собой, улучшил собственную выносливость, совершенствовал навыки, которые так необходимы в деле спасения жизней, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе. 

Севастопольская сборная МЧС России выступила на Международных соревнованиях «Вертикальный вызов» Севастопольская сборная МЧС России выступила на Международных соревнованиях «Вертикальный вызов» Севастопольская сборная МЧС России выступила на Международных соревнованиях «Вертикальный вызов» Севастопольская сборная МЧС России выступила на Международных соревнованиях «Вертикальный вызов» Севастопольская сборная МЧС России выступила на Международных соревнованиях «Вертикальный вызов» Севастопольская сборная МЧС России выступила на Международных соревнованиях «Вертикальный вызов» Севастопольская сборная МЧС России выступила на Международных соревнованиях «Вертикальный вызов»

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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