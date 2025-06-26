Севастопольская семья Хомяковых отметила 65-летие совместной жизни. Секрет долгого супружества?

В Ленинском отделе ЗАГС Севастополя Александр Васильевич и Нина Романовна Хомяковы отметили 65-летие совместной жизни – железную свадьбу. Их история – яркий пример семейной верности и преданности, воплощение стойкости и силы духа, выкованных в тяжелые годы войны и воплощенных в долгие годы мирной жизни.

Александр Васильевич пережил тяготы войны, бомбежки и разлуку с отцом, после чего служил офицером в Севастополе. Нина Романовна вместе с бабушкой укрывалась в инкерманских штольнях от бомбежек и принимала участие в восстановлении города после освобождения. Судьба свела их в Херсонесе, и эта встреча стала началом их долгого совместного пути. После свадьбы в Запорожье в 1960 году пара вернулась в Севастополь, где оба посвятили многие годы работе в рыбной отрасли.

Александр Васильевич более 20 лет проработал первым помощником на рыболовных траулерах, совершив 25 загранрейсов. Нина Романовна прошла путь от техника лаборатории до начальника отдела кадров. Семья воспитала двоих детей, у них шестеро внуков и семеро правнуков, проживающих в разных уголках страны.

Мы сразу создали семью, и у нас была одна мечта – иметь детей. Дети – это уже большая семья. Нас объединяла взаимность, дети, а потом и внуки. Это нас и оберегало, и воодушевляло, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Александра Васильевича.

Нина Романовна активно участвует в общественной жизни Севастополя, состоит в секции Севастопольского комитета ветеранов войны и поет в хоре ветеранов «Красная гвоздика».

Напомним, пары, которые отмечают значимый круглый юбилей со дня своей свадьбы могут провести бесплатную символическую церемонию в городских отделах ЗАГС. За последние 2 месяца чествовали более 5 пар, отметивших жемчужную, серебряную и золотую свадьбы.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя