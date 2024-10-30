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Севастопольская Служба занятости запустила проект "Медицина - моё призвание"
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольская Служба занятости запустила проект «Медицина — моё призвание»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:31 30.10.2024

Севастопольский кадровый центр «Работа России» объявляет о старте нового проекта «Медицина — мое призвание», направленного на привлечение новых сотрудников в медицинские учреждения города и помощь молодым специалистам в успешной адаптации на рабочих местах. Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Демография» и при сотрудничестве с департаментом здравоохранения и департаментом образования. Проект включает комплекс мероприятий для привлечения и поддержки молодых специалистов, среди которых анкетирование новичков, адаптационные программы, наставничество и профилактика выгорания.

Главная цель проекта — привлечь специалистов в медучреждения, заинтересовать школьников профессиями в сфере здравоохранения и поддержать начинающих сотрудников на этапе адаптации, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора департамента труда и социальной защиты населения Дмитрия Шамрея.

Стартовым мероприятием программы стал круглый стол, организованный службой занятости для специалистов отделов кадров медицинских учреждений города. Первый этап проекта – анкетирование 20 молодых сотрудников Городской больницы №5. Результаты, представленные на круглом столе, позволят руководству больниц лучше понять трудности, с которыми сталкиваются новички, и улучшить условия их адаптации.

Проект «Медицина — мое призвание» не только поможет привлечь новые кадры в наши больницы, но и удержать их, создавая условия для комфортной работы и профессионального роста, — подчеркивает директор центра занятости Севастополя Светлана Рендак.

В рамках проекта также  будут организованы профориентационные занятия для школьников с участием врачей. Также планируется проведение ярмарок вакансий, онлайн-отборов и целевое обучение будущих медиков через платформу «Работа России».

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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